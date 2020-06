Les revenants pour sauver la saison des Spurs?

Il ne reste plus qu'un objectif et sept matchs au Tottenham de José Mourinho pour sauver une saison compliquée. Et les montées en puissance de Heung-Min Son et de Harry Kane pourrait bien être le facteur déterminant dans cette course à l'Europe.

Et dire que ces deux-là auraient dû manquer une bonne partie de la fin de saison. Lourdement blessés, l'un après l'autre, Harry Kane et Heung-Min Son, les deux éléments phares de l'attaque londonienne, ont causé bien des soucis à leur coach en début d'année 2020.

Mais l'interruption du championnat est passée par là et, trois mois plus tard, les deux meilleurs buteurs des Spurs sont bien là, fidèles au rendez-vous. Car si Jan Vertonghen et Toby Alderweireld attendent toujours leur heure, Harry Kane et Hung-Min Son n'ont presque rien manqué de la reprise en Premier League (l'Anglais a tout joué, le Sud-Coréen est sorti à quatre minutes de la pause mardi soir).

Et ils sont efficaces. A un millimètre près, Heung-Min Son aurait ouvert le score mercredi (son but a finalement été annulé par le VAR) et Harry Kane a attendu les derniers instants pour inscrire son premier but post-opération.

"Harry Kane est sur la bonne voie"

José Mourinho voit d'ailleurs ce 'premier' but comme un excellent signal. "Le fait qu'il ait marqué à la dernière minute, qu'il ait été aussi rapide à ce moment-là du match et qu'il avait encore la lucidité pour ajuster Fabianski montre qu'il est sur la bonne voie", commentait le Portugais en conférence de presse.

Et Tottenham en profite: si les Spurs ont laissé filer de précieux points en fin de match dans le choc contre United, ils ont pris la totalité de l'enjeu à West Ham. Ce qui leur permet de rester en course pour l'Europa League. Les Spurs sont désormais septièmes, à un petit point de la cinquième place de Manchester United, à cinq de Chelsea, et restent donc en course pour les tickets européens.

Un minimum syndical, pour un club comme Tottenham, dores et déjà éliminé de toutes les autres compétitions et qui n'a donc plus qu'un ticket européen pour sauver sa saison...