Leander Dendoncker rêve, tout bas, de Ligue des Champions: "Ce serait magnifique"

Toujours présents en Europa League, les Wolves et Leander Dendonkcer sont aussi dans le coup en championnat. Avec la C1 au bout de la saison? Pas impossible, même si le Diable Rouge refuse d'y penser.

Sixième ex-aequo avec Manchester United (49 points) Wolverhampton réussit une saison canon en Premier League. Au point de commencer à croire à une place en Ligue des Champions? S'il faut logiquement terminer dans le top 4 pour y avoir droit, une suspension de Manchester City pourrait offrir un ticket de C1 au cinquième du classement.

Garder la même ligne de conduite.

Mais ce n'est pas encore dans les têtes à Wolverhampton assure Leander Dendoncker. "On ne parle pas forcément de la Ligue des Champions, mais on parle du classement, comme tout le monde", explique-t-il au micro de Voo Sport.

Les Wolves veulent surtout éviter de s'emballer, alors qu'il reste encore sept rencontres à jouer. "Mais on essaye de prendre match par match. On doit essayer de garder la même conduite, de prendre un maximum de points et on verra à la fin où on en est... Mais c'est clair que ce serait magnifique de terminer dans le top 5 ou 4 et d'aller en C1 pour un club qui était encore en Championship il y a deux ans", conclut-il.