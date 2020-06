La Pro League s'est mise d'accord sur son protocole de tests

Les joueurs ainsi que les staffs des 24 clubs professionnels belges devront être soumis à des tests de dépistage.

Lors de la réunion de ce vendredi, le Conseil d'Administration s'est mis d'accord sur le protocole des tests de dépistage du Covid-19 pour les 24 professionnels en Belgique. Les premiers tests devraient être réalisés dès la semaine prochaine.

Tous les joueurs et les membres du staff (sauf les médecins et les kinés ainsi que les responsables) seront testés une fois par semaine durant la préparation. Dès la reprise du championnat, les joueurs seront testés 72 heures avant le début de la rencontre et s'il y a cas positif, celui-ci devra se mettre en quarantaine. Les autres joueurs et membres du staff seront testés un jour après.

Ces dépistages concerneront un nombre moyen de 50 personnes par club, soit une dépense de 650.000 euros pour la Pro League.