Liverpool dénonce le comportement de ses supporters : "C'est comme cela que l'on met en danger la santé publique"

La grimace était de mise du côté des Reds qui ont dénoncé "le comportement inacceptable" de milliers de fans sortis dans les rues célébrer le titre de Liverpool.

C'est par communiqué que le club a fait part de son inquiétude. En effet, après la rencontre de Manchester City, les fans de Liverpool sont descendus dans les rues en masse pour faire la fête, et ce, malgré les mesures sanitaires strictes toujours en place : "Dès que le temps le permettra, nous organiserons un défilé pour fêter la victoire, mais pour l'instant, la santé de chacun reste notre priorité", pouvait-on lire.

La Grande-Bretagne compte actuellement près de 44 000 décès officiels liés au Covid-19. C'est pourquoi les événements d'ampleur restent strictement interdits, malgré cela, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Liverpool jeudi soir pour célébrer le titre attendu depuis trente ans, sans tenir compte des mesures.

"En ignorant les mesures nous risquons de mettre en danger la santé publique", déclarait encore le club.

De plus, des supporters ont également endommagé le Liver Building, un bâtiment classé de la ville de Liverpool, après avoir déclenché des feux d'artifice.

"Dès que ce sera possible, nous organiserons un défilé dans la ville", promettent le club, le conseil municipal et la police. "Mais pour l'instant, la sécurité et la santé de nos résidents restent la priorité numéro un."