Le passé, le présent et le futur de Chelsea, c'est Lampard

On prédisait une saison morose aux Blues, mais Frank Lampard est entrée en mission et a emmené son club vers un futur radieux.

Il y a pratiquement un an, les suiveurs n'étaient pas du tout optimistes à propos de la saison 2019-2020 de Chelsea. Pourtant, le 29 mai dernier Eden Hazard et Olivier Giroud mettaient Arsenal à genoux pour remporter l'Europa League à Bakou. Mais la suite s'annoncait compliqué.

Le Diable Rouge avait décidé de quitter l'Angleterre pour rejoindre Zidane et le Real, et les Blues étaient surtout privés de transferts pour toute la saison et Sarri prenait le chemin de la Juventus. Vu la concurrence en Premier League, et même si Chelsea était qualifié pour la Ligue des Champions, tout était à reconstruire.

Un homme a alors été appelé à la rescousse: Frank Lampard. L'ancien milieu de terrain a manqué la montée avec Derby County et n'avait qu'une saison en tant que coach derrière lui, mais il se sentait de taille à mener la barque de son club malgré les difficultés.

Un plan de jeu alléchant mais des débuts compliqués

Lampard décide de mettre en place un plan de jeu offensif. Les Blues veulent pratiquer un football alléchant mais c'est compliqué d'entrée de jeu: une lourde défaite à Manchester United (4-0) avant de concéder le nul face à Leicester (1-1). Le jeu est présent, mais pas l'efficacité.

Mais le coach de Stamford Bridges persiste et signe et son travail commence à payer. Les résultats deviennent positifs et les Blues alignent 7 victoires de suites à l'automne. L'équipe est lancée et en cette fin de saison Chelsea est très bien placé pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine.

Les jeunes sont devenus importants

Lampard voulait avoir un noyau riche en profondeur. Il l'a eu, en piochant dans les espoirs du club. Terry Abrahams (22 ans) a directement pris une place de titulaire, et d'autres jeunes comme Tomori (22 ans), Reece James (20 ans), Billy Gilmour (19 ans) et Mason Mount (19 ans) ont eu une place dans l'effectif. Pas seulement pour jouer quelques minutes en fin de rencontre, mais ils ont reçu des places de titulaires et ont participé à la belle campagne en Ligue des Champions du club.

On le sait, Chelsea peut à nouveau recruter la saison prochaine. Hakim Ziyech et Timo Werner ont déjà été transférés et ils vont venir apporter de la qualité à l'équipe. Mais ils devront intégrer le système de jeu de Lampard qui semble prêt à s'installer pour quelques années sur un petit banc qui a vu défiler des grands noms comme Mourinho, Conte, Sarri et même Carlo Ancelotti. Et après la saison qu'il vient de réaliser, il a vraiment tout en main pour écrire une belle page de l'histoire de son club, qu'il a marqué dans le passé, qu'il marque maintenant et qu'il va marquer dans le futur.