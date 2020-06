Robben n'est pas le premier: ces joueurs qui sont sortis de leur retraite

Arjen Robben est donc de retour. Le Hollandais va retrouver les terrains la saison prochaine sous le maillot de Groningen. Historiquement, il n'est pas le premier retraité à qui le football manquait.

Paul Scholes

Retraité des terrains, Paul Scholes va pourtant revenir à la compétition en 2012 et sous le maillot de Manchester United, et ce 6 mois après avoir raccroché les crampons. Il prendra sa retraite définitive en juillet 2013, 42 matches et 5 buts plus tard.

Jen Lehmann

Retraité depuis 2010, le gardien allemand décide de répondre positivement à l'appel de Wenger, qui est à la recherche d'un gardien intérimaire. Il y disputera trois rencontres, dont une en Premier League: contre Blackpool le 10 avril 2011. Une dernière victoire sur le score de 3-1.

Marc Overmars

En juillet 2004, lassé de nombreuses blessures au genou, Marc Overmars décide de raccrocher les crampons. Quelques mois plus tard, l'ailier participe au match d'adieu de Jaap Stam et réalise une belle rencontre. Du coup, quelques clubs lui proposent un contrat et l'ancien international a décidé de retourner au Go Ahaed Eagles, son club formateur.

Landon Donovan

Une année de pause et puis un retour. C'est ce que Landon Donovan a fait dans les années 2010. Il prend congé du football en janvier 2015 avant de revenir au LA Galaxy en septembre 2016. Pas de nouveau titre à la clé pour l'attaquant passé par Everton.

Carlos Roa

Son histoire est certainement la plus rocambolesque. Gardien international argentin, Carlos Roa est à Majorque et est convoité par Manchester United. Mais il est surtout très croyant et il est persuadé que la fin du monde est proche. Il refuse alors de rejoindre Old Trafford et prend sa retraite pour prier pour son âme.

Mais comme la fin du monde n'arrive pas, il retourne à Majorque...sans retrouver son niveau. Sa fin de carrière se déroulera en Argentine.