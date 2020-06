L'énorme coup de pression de Solskjaer envers ses attaquants

L'ancien buteur sait de quoi il parle quand il affirme que son attaque n'est pas assez performante.

48 buts en 31 rencontres, c'est beaucoup trop peu pour une équipe comme Manchester united. Pour Ole-Gunar Solskjaer, c'est aussi trop peu surtout pour jouer le titre en Premier League. Liverpool et Manchester City ont dépassé les 70 buts et c'est une des raisons de l'écart entre les Red Devils et la tête du classement.

Du coup, l'entraîneur norvégien met un énorme coup de pression sur son attaque, et indirectement sur sa direction. "A Manchester United, vous avez besoin de concurrence à chaque poste. Si vous pensez que vous avez un droit divin pour jouer chaque match et que nous n’allons pas chercher des joueurs pour vous remplacer, vous êtes dans l’erreur. J’ai longtemps été attaquant de ce club et Teddy Sheringham est arrivé. Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy et Wayne Rooney sont venus aussi. Vous devez toujours chercher à vous améliorer. Si les joueurs ne progressent pas, nous devrons aller voir ailleurs parce que nous devons être meilleurs à ce niveau. Nous sommes très loin de là où nous devrions être."

Martial, Rashford et les autres joueurs offensifs savent désormais à quoi s'en tenir.