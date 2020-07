Pep Guardiola confirme: Leroy Sané s'en va

Ce n'était pas le souhait du coach espagnol, mais l'ailier allemand a fait son choix: il prendra la direction du Bayern Munich.

Formé et passé pro avec Schaloe 04, Leroy Sané avait rejoint Manchester City en même temps que Pep Guardiola, avant le coup d'envoi de la saison 2016-2017. Quatre ans plus tard, les deux hommes ont parcouru un bon bout de chemin ensemble, remportant notamment deux titres de champions d'Angleterre, en 2018 et en 2019.

Mais Leroy Sané reste sur une saison douloureuse, pourrie par une rupture des ligaments croisés du genou. Et il en restera là. Comme l'a confirmé son coach en conférence de presse, Leroy Sané s'en va. "Son transfert vers Munich n'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. J'aurais aimé qu'il reste, mais il a décidé de partir. Je le remercie pour les années passées ensemble."