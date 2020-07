Junior Sambu Mansoni revient sur son départ en France : "Je ne voulais pas rater cette belle opportunité"

Le back droit a quitté Visé pour rejoindre la France et le Stade Olympique de Cholet.

Junior Sambu Mansoni a décidé de poursuivre sa carrière en France. Après une bonne saison à Visé, le défenseur a rallié Cholet, pensionnaire de Nationale 1. "J'ai effectué un bon exercice à Visé et je suis content que le club se soit maintenu. L'objectif a été atteint même si nous aurions pu mieux faire. Nous avons concédé trop de partages", confie celui qui a inscrit quatre buts avec les Oies. "Je pense avoir franchi un cap et quand Cholet est venu frapper à la porte, je ne voulais pas rater cette belle opportunité", souligne le joueur âgé de 24 ans.

Ce sera sa première expérience à l'étranger. "J'ai envie de découvrir et de m'épanouir. De plus, j'ai envie de progresser et d'aller le plus haut possible. La Nationale 1 en France est une belle vitrine et il y a de belles surprises chaque saison. D'ailleurs plusieurs joueurs rallient par la suite la Ligue 2. Je me sens déjà bien ici, l'intégration a été parfaite et la reprise se déroule à merveille", a conclu Junior Sambu Mansoni.