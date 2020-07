🎥 La (fantastique) bicyclette de la délivrance pour Danny Welbeck

Le retour en grâce de l'ancien Gunner?

Victime d'une grave blessure à la maléole en fin d'année 2018, Danny Welbeck retrouve doucement des couleurs avec Watford qu'il avait rejoint au début de saison. Encore absent d'octobre à janvier, l'attaquant anglais a participé à toutes les rencontres des Hornets depuis la reprise.

Et mardi soir, il a confirmé en inscrivant son premier but en Premier League depuis... le mois d'octobre 2018. Près de deux ans de disette et une magnifique bicyclette pour y mettre fin. Un chef d'oeuvre.