Huis clos maintenu en Ligue des Champions et en Europa League

L'UEFA a annoncé qu'il n'y aurait pas de supporters dans les tribunes pour les matchs restants en Ligue des Champions et en Europa League. Même cas de figure pour la Youth League et pour la Ligue des Champions féminine.

Il n'y aura pas de supporters dans les tribunes pour venir soutenir les équipes encore engagées dans les compétitions européennes comme l'a annoncé l'UEFA dans un communiqué officiel. Les rencontres se dérouleront donc bien à huis clos.

L'UEFA préfère rester prudente après les annonces de reconfinement dans certaines régions d'Europe. Pour rappel, le 'Final 8' de Ligue des Champions se déroulera entre le 12 et le 23 août à Lisbonne tandis que la phase finale de l'Europa League se déroulera dans plusieurs villes d'Allemagne (Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et Gelsenkirchen) entre le 10 et le 21 août.