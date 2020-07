Leandro Trossard l'assure : "Kevin De Bruyne mérite le trophée de meilleur joueur de Premier League"

Brighton & Hove Albion n'a rien pu faire contre Manchester City (5-0) samedi soir.

Leandro Trossard a jouer contre Kevin De Bruyne et a pu observer de près le meneur de jeu de Manchester City. L’ancien capitiane de Genk estime qu'il faut donner le trophée de meilleur joueur de Premier League à Kevin De Bruyne qui a marqué 11 buts et délivré 18 assists en Premier League.

"Sur l’ensemble de la saison, on a vu que Kevin méritait le plus ce trophée. Quand on regarde ce qu’il a fait cette saison, rien qu’au niveau des buts et des assists, je pense qu’il est tout simplement au-dessus. C’est un top player", a déclaré Trossard au micro de PlaySports.