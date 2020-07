Un autre joueur de Virton s'entraîne avec l'Union Saint-Gilloise

Lui aussi livré à lui-même de par la situation de l'Excelsior Virton, Guillaume François a accepté l'invitation de l'USG à s'entraîner avec le groupe.

Et de trois : l'Union Saint-Gilloise accueille désormais trois joueurs de l'Excelsior Virton, en l'absence d'entraînements en Gaume suite à la situation compliquée du club. Virton continue de contester la non-obtention de sa licence et dans l'attente du verdict final de la CBAS, le club n'assure plus le suivi de ses joueurs.

Après Loïc Lapoussin et Anthony Moris, c'est désormais Guillaume François qui a rejoint le Parc Duden pour s'y entraîner. Reste à voir si cette main tendue s'accompagnera d'un transfert pour les trois ex (?) joueurs de l'Excelsior Virton.