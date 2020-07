Olivier Giroud offre trois points très importants à Chelsea face à Norwich City

Face à un Norwich démobilisé, Chelsea a dû se contenter du service minimum - et nécessaire.

Ils en avaient bien besoin : les Blues de Chelsea ont pris trois points loin d'être aussi faciles que prévu ce mardi soir face à un Norwich City déjà relégué, mais loin d'avoir abandonné. La course à la Ligue des Champions prend des allures de sprint final : Chelsea compte désormais 4 points d'avance sur Manchester United et Leicester City, confortablement installé à la troisième place du podium.

Alors que Michy Batshuayi retrouvait la tribune de Stamford Bridge, c'est son grand concurrent Olivier Giroud qui délivrera Chelsea juste avant la pause (45e). Malgré une domination londonienne (22 tirs à 2, dont aucun cadré côté Norwich), le score ne bougera plus : les Blues comptent désormais 65 points et mettent la pression sur leurs poursuivants ... mais devront prendre 4 points face à Liverpool et Wolverhampton lors des deux dernières journées.