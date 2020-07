🎥 Le nouveau maillot de Renaud Emond

Les Canaris, qui vont croiser la route du Sporting d'Anderlecht dans les prochains jours, ont dévoilé ce jeudi leur nouveau maillot pour la saison 2020-2021.

Les Canaris sont en pleine préparation pour la prochaine saison et comme nous vous l'avons annoncé, ils croiseront le fer avec Anderlecht le 25 juillet prochain.

Pour cette rencontre et aussi pour les suivantes, Renaud Emond et ses coéquipiers savent désormais quel design a leur futur maillot. Et c'ets le retour des (petites) rayures.