Un cadre de l'Union Saint-Gilloise en route vers un départ à l'étranger ?

Koki Machida semble se tourner vers un départ de l'Union Saint-Gilloise cet été. Un club turc serait sur le coup !

Bien que les revenus importants et le prestige de la Ligue des Champions soient deux atouts majeurs pour l’Union Saint-Gilloise, il semble malgré tout que plusieurs cadres s’apprêtent à quitter le club bruxellois. Noah Sadiki et Franjo Ivanovic paraissent prêts à faire leurs valises, et un autre pilier de la défense pourrait également partir.

Il ne s’agit pas de Christian Burgess, qui avait déjà affirmé vouloir rester après le titre. C’est plutôt son partenaire défensif Koki Machida qui serait sur le départ. Le Japonais n’a plus qu’un an de contrat et pourrait donc être transféré cet été.

Selon le média turc Takvim, Galatasaray s’intéresse à Machida. Le club stambouliote, champion de Turquie ces dernières saisons et auteur d’un doublé cette année, verrait en lui un renfort idéal pour sa défense.

Si l’Union souhaite encore tirer un montant de transfert, c’est maintenant ou jamais. Sinon, le défenseur de 27 ans pourrait partir gratuitement l’été prochain – un scénario que le club veut manifestement éviter.

Avec Machida, c’est un élément fort des dernières saisons qui quitterait l’équipe. Il avait notamment offert la Coupe de Belgique à l’Union en 2024 en inscrivant l’unique but de la finale face à l’Antwerp. Cette saison encore, il fut un titulaire indiscutable.