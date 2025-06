Arrivé à Anderlecht l'hiver dernier, ce joueur pourrait déjà partir !

Anderlecht continuera de s'activer sur le marché des transferts dans les jours et semaines à venir. Olivier Renard souhaite renforcer l'équipe afin que les Bruxellois puissent à nouveau jouer les premiers rôles la saison prochaine. En parallèle, les Mauves tenteront aussi de vendre certains joueurs.

Avec Mihajlo Cvetkovic, Cedric Hatenboer et quelques autres jeunes joueurs, l’intention d’Olivier Renard est claire : recruter de jeunes talents sur lesquels Anderlecht peut réaliser une plus-value. Le but est donc de faire des bénéfices sur des profils prometteurs.

Du côté des départs, Mario Stroeykens et Kasper Dolberg semblent être les principaux candidats à un transfert cet été. Mais une autre piste, un peu plus surprenante, pourrait également s’ajouter à la liste.

Selon le Nieuwsblad, une offre est arrivée pour Lucas Hey. Le jeune Danois n’a rejoint Anderlecht que l’hiver dernier, mais suscite déjà l’intérêt d’autres clubs. L’identité de l’équipe à l’origine de cette offre n’est pas encore connue.

On ne sait pas non plus si Anderlecht envisage d’accepter cette proposition. Logiquement, cela semblerait peu probable, étant donné les options limitées de Besnik Hasi en défense. Avec la retraite de Jan Vertonghen et la fin du prêt d’Adryelson, Lucas Hey semble destiné à être un titulaire la saison prochaine.

Il faudra néanmoins suivre ce dossier de près. Anderlecht devra vendre s’il veut encore renforcer son noyau. Si une belle somme est mise sur la table, la direction pourrait être tentée de réfléchir à deux fois.