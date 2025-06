Kanga avant Hautekiet...et d'autres ? Ces joueurs que Leko pourrait être tenté d'emmener dans ses valises à La Gantoise

Hier soir, La Gantoise a officialisé l'arrivée de Wilfried Kanga. D'autres joueurs bien connus d'Ivan Leko le suivront-ils chez les Buffalos ?

C'est courant et même fondamentalement humain : quand un entraîneur débarque dans un nouveau club, il cherche à s'entourer d'hommes de confiance, que ce soit au niveau des joueurs ou du staff. Il n'est donc pas étonnant qu'Ivan Leko ait poussé pour s'attacher les services de Wilfried Kanga, dont il connaît les qualités de conservation de balle sur le bout des doigts, et continue à plaider pour attirer Ibe Hautekiet, qu'il a également bien connu au Standard.

Chez les Rouches, Leko avait déjà intégré Jérémy Taravel (son ancien coéquipier à Lokeren) dans le staff et été à l'origine de la venue de Boli Bolingoli, qui s'était parfaitement intégré à son système du côté de Saint-Trond. C'est également l'entraîneur croate qui a téléphoné à son compatriote Bosko Sutalo. D'autres mouvements du genre continueront-ils à agrémenter le mercato gantois ? Notons que les pistes proposées ci-dessous ne sont en aucun des informations concrètes d'un quelconque intérêt des Buffalos, mais bien des tentatives d'anticipation des profils du réseau Leko qui pourraient être scrutés.

Plus de moyens qu'au Standard mais pas de folies en perspective

Les plus belles saisons de sa carrière, Ivan Leko les a évidemment vécues du côté du Club de Bruges, avec qui il a remporté le titre lors de la saison 2018/2019. Vu la rivalité avec les Gantois et les sept ans écoulés, les chances sont faibles de voir débarquer un ancien Blauw en Zwart chez l'ennemi. Mais elles ne sont pas nulles pour autant.

Des cadres étrangers de l'époque (moins susceptibles d'être heurtés par la rivalité régionale) désireux de se relancer, il y en a. On pense notamment à des garçons comme Emmanuel Dennis, Marvelous Nakamba et Krépin Diatta, qui rentrent tous dans leur dernière année de contrat.

Le premier cité appartient à Nottingham Forest (qui avait déboursé près de 15 millions en 2022) mais y est sur une voie de garage, il a d'ailleurs été prêté à Blackburn (sans résultat) en deuxième partie de saison. Le Nigérian avait tout de même inscrit 19 buts et délivré 8 assists sous les ordres de Leko à Bruges.

Quant à Nakamba, il fait partie, à l'image de Thomas Kaminski, de l'exode qui s'annonce à Luton. Le club a enchaîné une deuxième relégation de suite, bon nombre de cadres n'accompagneront pas l'équipe en League One. La sobriété du milieu défensif avait fait merveille à Bruges. Krépin Diatta est dans une situation tout aussi compliquée à Monaco. L'ancien fer de lance de l'attaque de Leko sort d'une saison à trois titularisations en Ligue 1, il devrait quitter le Rocher dans les semaines à venir.

Ivan Leko n'avait pas disposé d'un noyau aussi riche au Standard, mais la venue de Kanga et l'intérêt porté à Hautekiet montre que des profils venus de Sclessin sont malgré tout susceptibles de l'intéresser. Mais les autres joueurs s'étant illustrés sous ses ordres semblent dans des situations contractuelles moins favorables.

Prenez Ilay Camara et Henry Lawrence, que Leko ne serait certainement pas contraire à retrouver : les deux hommes se sont récemment engagés dans la durée chez les Rouches ; Gand ne semble pas dans le contexte financier le plus favorable pour les en écarter. Devant, Andi Zeqiri pourrait être plus envisageable, mais l'attaque buffalo est désormais bien fournie, d'autant que son profil ressemble fort à celui de Dante Vanzeir.

Dans le schéma préférentiel de Leko (qui correspond également à ce que La Gantoise a connu ces dernières années), les ailiers ont un rôle très important. Dans cette perspective, le profil d'Aurelio Buta pourrait être intéressant. Ce n'est pas sous les ordres de Leko qu'il s'était révélé à l'Antwerp, mais l'entraîneur croate l'avait également aligné comme piston. Sa percussion sur le côté droit l'a emmené du côté de Francfort. Cette saison, il a été prêté au Stade de Reims et ne dispose plus que d'un an de contrat à l'Eintracht. L'heure de se relancer en Pro League est-elle venue ?

Le passage d'Ivan Leko à Saint-Trond remonte encore plus loin, mais il connaît tout de même encore un cadre de l'équipe, lui aussi dans une situation contractuelle intéressante. Le croate est le premier à avoir fait confiance à Wolke Janssens dans l'axe de la défense, il fait aujourd'hui partie des meubles au Stayen. Avec le départ de Torunarigha et le transfert possible de Watanabe, La Gantoise doit justement renforcer son arrière-garde. Cela aura-t-il des conséquences pour Janssens qui, comme mentionné plus haut, entame sa dernière année de contrat ?

Concluons enfin avec un nom que Leko ne sera pas le seul à envier cet été : Luka Vuskovic. Le défenseur croate de 18 ans est la révélation de la saison avec Westerlo. Acheté par Tottenham pour 11 millions d'euros l'été dernier, il pourrait encore être prêté avant de tenter sa chance chez les Spurs. Et si les Gantois représentaient une belle étape intermédiaire ? D'autant qu'en plus d'être un compatriote, Ivan Leko est également l'entraîneur qui a lancé la carrière professionnelle du jeune prodige à l'Hajduk Split.