🎥 Quand Thibaut Courtois recadre l'un de ses coéquipiers : "Il faut être un peu plus intelligents"

Thibaut Courtois a été ferme après le match concernant son coéquipier Raúl Asencio, expulsé à la 7e minute de jeu contre Pachuca (3-1) !

Après un match nul sur le score de 1-1 face à Al-Hilal pour entamer sa Coupe du Monde des Clubs, le Real Madrid a remporté dimanche sa première rencontre dans la compétition. Les hommes de Xabi Alonso se sont imposés sur le score de 3-1 contre Pachuca.

Jude Bellingham a ouvert le score à la 35e avant qu'Arda Güler n'enfonce le clou juste avant la mi-temps. À la 70e, Federico Valverde plantait un troisième but. Elías Montiel réduisait l'écart à 10 minutes du terme.

Il faut être un peu plus intelligents

Le Real Madrid s'en est finalement bien sorti car Raúl Asencio a été expulsé après sept minutes, suite à une faute de ce dernier sur Salomón Rondón. La Madrilène était en position de dernier défenseur à l'entrée de la surface de réparation.

Ce n'est pas la première fois que l'Espagnol fait une erreur. Pour le match d'ouverture du Real Madrid, il avait provoqué un penalty, ce qui avait permis à Al-Hilal d'arracher le match nul.

Thibaut Courtois est cash au micro de DAZN : "Cela fait deux matchs et deux fois la même erreur. Ce sont peut-être des fautes très légères, mais il faut être un peu plus intelligents. On ne peut pas faire ce genre d'erreurs."

"Mais bon, il le sait, et c'est très bien. On va se battre pour lui, pour gagner sans lui. Et quand il reviendra, on continuera à gagner", conclut le gardien.