Encore une année de plus pour Mike Penders au KRC Genk ? Voici ce qui pourrait se passer !

Mike Penders a rejoint Chelsea l'été dernier. Après une saison passée en prêt au KRC Genk, il reste à voir s'il évoluera encore dans le Limbourg la saison prochaine.

Mike Penders a connu son explosion cette saison à Genk. Une progression qui lui a valu un transfert vers Chelsea. Les Anglais ont déboursé environ vingt millions d’euros pour le gardien, tout en le laissant une saison supplémentaire en prêt à Genk.

Dans le Limbourg, on espère que Penders pourra encore évoluer une année de plus sous forme de prêt. Tout dépendra des plans des Blues concernant les gardiens disponibles. Actuellement, il dispute la Coupe du Monde des Clubs avec le club anglais, et la situation des portiers devrait s’éclaircir après cela.

Mais selon Sky Sports, Genk ne devrait pas se faire trop d’illusions. La probabilité de voir le jeune Belge évoluer encore en Jupiler Pro League la saison prochaine est jugée faible.

Chelsea dispose en effet de trois autres gardiens : Robert Sanchez, Djordje Petrovic et Filip Jorgensen. L’idée serait d’en vendre un, d’en prêter un autre à Strasbourg – le club partenaire en Ligue 1 – et de conserver les deux derniers à Londres.

Tout laisse penser que Penders sera celui qui partira en prêt pour engranger encore de l’expérience. Petrovic, quant à lui, serait le gardien sur lequel Chelsea pourrait capitaliser via une vente. Cela reste cependant à confirmer. Quoi qu’il en soit, ce serait un sérieux coup dur pour le KRC Genk si Penders rejoignait effectivement Strasbourg, plutôt que de rester encore un an en Belgique.