Un ancien joueur du Standard de Liège et ex-Diable Rouge condamné à cinq ans de prison avec sursis !

L'ancien footballeur Eddy Snelders a été condamné par le tribunal d'Anvers à cinq ans de prison pour, entre autres, exhibitionnisme et voyeurisme. Une grande partie de la peine — soit 42 mois — est assortie d'un sursis.

Eddy Snelders a été reconnu coupable ce lundi par le tribunal d’Anvers de faits graves : voyeurisme, exhibitionnisme et agressions sexuelles sur sa voisine et sur sa belle-fille, qui était mineure au moment des faits.

L’ancien Diable Rouge a été condamné à cinq ans de prison, dont 42 mois – soit environ trois ans et demi – avec sursis, rapporte VRT NWS. Le tribunal lui impose également plusieurs conditions, notamment une interdiction de contact avec sa voisine et un accompagnement psychologique obligatoire. Snelders a toutefois été acquitté de certaines charges, comme une accusation d’agression sexuelle et de détention d’images pédopornographiques.

À la sortie du tribunal, Snelders n’a pas pris la parole. C’est son avocate, Sanne De Clerck, qui s’est exprimée : "Avec cette décision, il passera un temps relativement court en prison. Ce qui est regrettable, c’est que la thérapie qu’il suit devra alors être interrompue."

On ignore encore si un appel sera interjeté. "Nous allons examiner cela calmement dans les prochains jours. Nous allons évaluer nos options et voir comment mon client assumera la suite de ses responsabilités", a-t-elle déclaré.

Âgé de 66 ans, Eddy Snelders a poursuivi une carrière de consultant pour la radio et la télévision après avoir joué notamment pour le Standard de Liège (1984-1986), le Lierse (1994-1996), l'Antwerp (1976-1980) ou encore le KV Courtrai (1986-1989).