Sacré meilleur gardien de Liga, Thibaut Courtois remercie ses équipiers

18 clean sheets et seulement 20 buts encaissés en 34 matchs de Liga: Thibaut Courtois a mis tout le monde d'accord cette saison à Santiago Bernabeu. Et avec un ratio de 0,58 but encaissé par match à peine, il devance assez nettement Ian Oblak (0,71) au classement du Trofeo Zamora qu'il remporte pour la troisième fois, mais qu'un gardien du Real n'avait plus remporté depuis Iker Casillas il y a 12 ans.

Et Thibaut Courtois a tenu à remercier ses équipiers pour ce trophée individuel. "Je tiens à dédicacer ce Trofeo à toute l'équipe qui m'a apporté son soutien pour défendre les filets cette saison. C'est seulement en travaillant en équipe que nous avons rendu cela possible", insiste le portier belge sur les réseaux sociaux.

Hard work pays off 🔥! I’d like to dedicate this Trofeo to the team that stood by me defending the nets. Only by working together as a team, we made this possible. ⛔⚽ #HalaMadrid #Zamora pic.twitter.com/pkl0kEVvFk