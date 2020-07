📷 Romelu Lukaku futur chauffeur de... Thomas Meunier !

Les prochains déplacements entre Thomas Meunier et Romelu Lukaku vont être électriques ! Les deux Diables Rouges ont arrangé leur coup sur les réseaux sociaux.

Romelu Lukaku a posté une photo en posant devant une Maserati. Thomas Meunier a exprimé sa jalousie mais en bon prince "Big Rom" a proposé d'être son futur chauffeur pour le rassemblement des Diables à Tubize.

Autant dire que ça promet niveau ambiance !

Thank you @Maserati_HQ for letting me be part of the family! To be continued 🤫 pic.twitter.com/l3MuVnYYDn