🎥 Le chef d'oeuvre du revenant Nicolo Zaniolo

Victime du premier gros coup dur de sa jeune carriĂšre, la promesse romaine est de retour et l'a fait savoir mercredi soir.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football italien, Nicolo Zaniolo aura connu les ascenseurs émotionnels cette saison. D'abord brillant avec le maillot de la Roma en Serie A, le médian offensif avait eu droit à ses premières titularisations et à son premier doublé en sélection, en fin d'année 2019.

Mais la belle histoire a tourné au cauchemar en début d'année 2020: rupture des ligaments et opération, Nicolo Zaniolo aurait dû louper l'Euro et la fin de saison. L'Euro aura finalement lieu dans un an et le jeune Romain a pu retrouver les joies de le pelouse depuis le début du mois de juillet.

Sixième but de la saison

Sans forcer: il n'a pas encore débuté la moindre rencontre. Et pourtant, il en est déjà deux buts. Il avait marqué contre Brescia, il y a dix jours, il a remis le couvert sur la pelouse de la SPAL, mercredi. Au terme d'un somptueux solo, Zaniolo a inscrit son sixième but de la saison et ponctué à merveille le récital romain (1-6).