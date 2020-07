Manchester City : Les adieux de David Silva

En fin de contrat avec Manchester City, le médian espagnol (34 ans, 38 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) quittera l'Angleterre cet été.

À l'issue du dernier match de Premier League de la saison contre Norwich (5-0) ce dimanche, David Silva a fait ses adieux au championnat d'Angleterre.

"Tout me manquera, même la météo ! Je ne m'attendais pas à connaître autant de succès ici, mais la façon dont les gens m'ont accueilli et dont ils ont traité ma famille ont rendu mon adaptation facile. Pour moi, cela a été parfait. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Au-delà du football et des trophées, je retiendrai l’amour des gens. C’est le plus important. Ça va me manquer de travailler tous les jours avec ces gens extraordinaires. Ils ont rendu ma vie beaucoup plus facile. C'était émouvant et je les aime tous. Je serai bleu. Bleu pour toujours", a déclaré le Citizen, qui a passé dix saisons dans le nord de l'Angleterre.

Pressenti du côté de Valence, David Silva disputera encore la Ligue des Champions avec les Skyblues. Vainqueur 2-1 à l'aller, City retrouvera le Real Madrid le 7 août pour le 8e de finale retour.