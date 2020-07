Jürgen Klopp désigné meilleur manager de l'année outre-Manche

Jürgen Klopp a reçu ce prix à l'occasion de la cérémonie de la League Managers Association (LMA), le syndicat des dirigeants du football anglais. Un an après avoir remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, le coach allemand a permis aux Reds d'obtenir leur premier titre de champion d'Angleterre depuis 1990. Avec 99 points, le club de la Mersey a écrasé la concurrence et terminé avec 18 points d'avance sur Manchester City.

"I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches." ✨



Another award for this incredible team 👏 pic.twitter.com/MpjUXmGYYD