Aubameyang porte Arsenal et ça ne fait pas les affaire de Dendoncker

Arsenal et Chelsea se disputaient, samedi soir, le dernier trophée de la saison anglaise et ce sont les Gunners qui ont obtenu gain de cause, grâce à Pierre-Emerick Aubameyang auteur d'un doublé en finale de la FA Cup.

C'est pourtant Christian Pulisic qui avait ouvert le score après cinq minutes de jeu, l'attaquant gabonais a répondu à la demi-heure, avant de doubler la mise en seconde période. Arsenal s'impose et s'offre la 14e FA Cup de son histoire, un record.

Un sacre qui offre à Arsenal le dernier billet pour l'Europa League et qui coupe l'herbe sous le pied à Wolverhampton: septièmes de Premier League, Leander Dendoncker et ses partenaires espéraient une victoire de Chelslea pour obtenir leur ticket européen.

