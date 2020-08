Officiel : Maarten Stekelenburg est de retour à l'Ajax Amsterdam

L'ancien international néerlandais, finaliste du Mondial 2010 avec les Oranje, est revenu au sein de son club formateur : l'Ajax Amsterdam, qui avait déjà annoncé le retour de Maarten Stekelenburg (37 ans), a désormais officialisé la nouvelle. Stekelenburg était libre depuis la fin de son contrat à Everton. Il revient a priori dans le rôle de n°2, mais le départ potentiel d'André Onana pourrait lui offrir un rôle plus en vue ...

