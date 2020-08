Paulo Dybala élu meilleur joueur de la saison en Serie A

Paulo Dybala (11 buts et 11 passes décisives) a réalisé une très grosse saison avec la Juventus et a logiquement été élu meilleur joueur de la saison par la Lega Serie A. Il devance Cristiano Ronaldo, non-récompensé.

Voici les autres MVPs : Wojciech Szczesny (Juventus, meilleur gardien), Stefan de Vrij (Inter, meilleur défenseur), Papu Gomez (Atalanta, meilleur milieu), Ciro Immobile (Lazio meilleur attaquant) et Dejan Kulusevski (Parme, meilleur jeune).

Key performances, to set themselves apart and be the best! Here are all the MVPs of the 2019/2020 #SerieATIM season! 🔥🔝#WeAreCalcio pic.twitter.com/JELpfOmUD0