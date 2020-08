L'incroyable révélation de Thomas Meunier: "J'avais signé à Dormtund avant le huitième de finale"

C'est tout simplement incroyable comme révélation. Après avoir déclaré pendant des mois que son but était de prolonger son aventure au PSG, Thomas Meunier vient d'avouer qu'il avait signé à Dormtund il y a de ça quelques mois.

Thomas Meunier a joué un drôle de jeu avec le PSG et les médias. Depuis le mois de janvier, le Diable Rouge était cité dans quelques clubs européens car il était en fin de contrat avec le champion de France. L'Inter, Tottenham...et Dortmund étaient cités.

A l'époque, l'ancien Brugeois avait déclaré: "Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme. "

Le 6 mai, il va même plusloin en affirmant: "Mon ambition est de rester au PSG la saison prochaine. Le club le sait. Ça se discute".

Cependant, la vérité était ailleurs. Meunier vient en fait d'avouer qu'il avait signé à Dortmund avant...le huitième de finale de Ligue des Champions qui poosait donc Paris et son nouveau club: " J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : Wow, je serai ici l'année prochaine", a-t-il indiqué, dans des propos relayés par Sport1.

Dire que dans ce match Meunier a pris un carton jaune le suspendant pour le match retour, tout en déclarant qu'il n'était pas au courant qu'il serait suspendu. Chacun se fera sa propre opinion.