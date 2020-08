Le flop Gaitan espère se relancer au Portugal

Après un passage peu glorieux au LOSC en début d'année (50 minutes en 4 apparitions), l'international argentin de 32 ans est attendu lundi à Braga pour passer sa visite médicale et signer un contrat d'un an, avec une deuxième année en option.

Une information révélée ce matin par le quotidien portugais O Jogo. Formé et révélé à Boca Juniors, Gaitan connaît bien le Portugal pour avoir évolué six saisons durant sous le maillot du Benfica, de 2010 à 2016. Il a aussi porté les couleurs de l'Atlético Madrid, du Dalian Yifang et du Chicago Fire.