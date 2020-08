Officiel : Kamil Glik quitte l'AS Monaco

Kamil Glak, arrivé en 2016 sur le Rocher, quitte l'AS Monaco pour le club italien de Benevento. Le défenseur central polonais aura disputé 167 rencontres (16 buts) pour Monaco, remportant au passage le titre de champion de France 2017. Il atteindra également cette saison les demi-finales de la Ligue des Champions.

L'AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert de Kamil Glik. Arrivé lors de l'été 2016, le défenseur central a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, sous le maillot Rouge et Blanc.



