Vaincre ou mourir pour le PSG...et Tuchel

Si le PSG ne se qualifie pas contre l'Atalanta, les Parisiens seront sous le feu des critiques....et Thomas Tuchel pourrait très bien prendre la porte.

En atteignant les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, l’Atalanta Bergame confirme sa progression régulière. L’an passé, la Dea avait réussi à terminer dans le Top 4 de Serie A et avait atteint la finale de la Coupe d’Italie. Cette saison, les Italiens ont brillé de nouveau en championnat avec une place sur le podium (3e) et avec ces quarts de finale de C1 atteints. Peu d’observateurs auraient imaginé une telle issue après les 3 premières rencontres de phase de poule. En effet, les partenaires de Papu Gomez s’étaient successivement inclinés face à Man City, le Shakhtar et le Dinamo Zagreb.

Mais lors de la phase retour, les protégés de Gasperini sont restés invaincus avec deux succès face aux Ukrainiens et Croates, pour un nul contre les Anglais, une remontée historique. En huitième de finale, la Dea n’a fait qu’une bouchée de Valence (8-4 en cumulé sur les deux matchs). Héros du retour avec un quadruplé, Josip Ilicic sera absent face aux Parisiens, tout comme le gardien titulaire Gollini blessé lors du dernier match de la saison face à l'Inter (défaite 2-0 de l'Atalanta).

Après plusieurs saisons d’échec en huitième de finale de la Champions League, le PSG a finalement réussi à passer ce cap. Les Parisiens étaient pourtant mal partis après un match raté au Signal Iduna Park de Dortmund (2-1). Au retour, les hommes de Tuchel ont livré une prestation solide (2-0) pour valider leur ticket en quart.

Le club francilien vient de remporter son 3e titre de champion consécutif, le 7e en 8 ans, et a également remporté les deux coupes nationales en dominant l’ASSE (1-0) en Coupe de France et Lyon aux tirs aux buts lors de la dernière finale de Coupe de la Ligue.

Les partenaires de Marquinhos se sont montrés plutôt décevants face aux Verts et aux Gones, mais devraient élever leur niveau face aux Italiens. Tuchel ne peut plus compter sur Cavani et Meunier qui ont quitté le club à l’intersaison, et de Verratti blessé mais la bonne nouvelle vient du retour rapide de blessure de Mbappé qui a pu faire l'entraînement complet lundi. Auteur d’une prestation solide face à Dortmund en 1/8e et avec a priori Mbappé, le PSG a les armes pour battre une équipe de l’Atalanta qui a l'insouciance pour elle mais également une inexpérience pouvant être rédhibitoire à ce niveau.

