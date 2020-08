Vers un forfait de Keylor Navas pour la demi-finale?

Le gardien du PSG a quitté le Stade la Luz blessé, mercredi soir, sa participation à la demi-finale est compromise.

Le PSG s'est qualifié, au bout du suspense, pour la deuxième demi-finale de Ligue des Champions de son histoire, mais les Parisiens n'ont peut-être pas tout gagné mercredi soir. Alors que Marco Verratti, absent, est très incertain pour la prochaine rencontre, un autre cador de l'effectif de Thomas Tuchel s'est blessé mercredi.

Keylor Navas, touché aux ischios-jambiers, a dû céder sa place à Sergio Rico à un quart d'heure du terme. Et, selon l'Equipe, il est très incertain pour la demi-finale de mardi qui opposera le PSG au vainqueur du duel entre l'Atletico et Leipzig. Le dernier rempart parisien passera des examens dans les 48 heures pour en savoir plus sur la nature de sa blessure.