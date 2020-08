Les compos de Manchester City et de Lyon: à chacun son Diable Rouge

Dernier quart de finale de Ligue des Champions et deux Diables rouges vont pouvoir se mettre en évidence. Qui s'en ira défier l'ogre du Bayern?

Ce samedi soir, c'est Ligue des Champions. Il reste une place à prendre et pas la plus facile puisque le vainqueur de la rencontre entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais s'en ira défier le Bayern de Munich.

Pour cette confrontation, Pep Guardiola compte bien évidemment sur Kevin de Bruyne. Le Diable Rouge est titulaire, comme Jesus et Sterling. Mahrez et Foden sont sur le banc.

Rudi Garcia compte lui aussi sur son Diable: Jason Denayer est bel et bien aligné sur le côté droit du trois défensif de son équipe. En pointe, le capitaine Memphis Depay aura les clés du jeu.

La composition de notre équipe pour le quart de finale de @ChampionsLeague ! 👊🔴🔵 #ManCityOL pic.twitter.com/76wHa4kAOO — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2020

La rencontre débutera à 21h00.