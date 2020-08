Le PSG, ses habituels blessés et ses rêves

Le PSG attendait cela depuis 25 ans et tout le club se met à rêver....avec les pieds sur terre.

Rien n'est jamais simple au PSG. Le club de la capitale française attend depuis le rachat du club par les Qataris une victoire en Ligue des Champions et ils n'en ont jamais été aussi proches.

Cependant, la poisse continue de coller aux basques des Parisiens. Verratti et Navas sont forfaits pour la demi-finale de ce soir contre Leipzig. Cependant, Kylian Mbappé est bel et bien de retour et son duo avec Neymar fait peur. Quand on sait que Di Maria sera aussi disponible, revenu de suspension.

Du coup, c'est un PSG tourné vers l'attaque qui sera sur la pelouse ce mardi soir. Pour un match spectaculaire? Peut-être mais les Parisiens devront être plus efficaces que face à l'Atalanta et surtout fermes la boutique derrière. Ils sont les grands favoris de cette rencontre mais cela reste une demi-finale. il suffit de demander à Diego Simeone ce qu'il en pense.

