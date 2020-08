Une porte de sortie en Serie A pour Lucas Biglia

Lucas Biglia ne va pas rester à l'AC Milan et il ne viendra pas à Anderlecht. Un club de Serie A est proche de le faire signer dans les prochains jours.

Lucas Biglia va rester en Italie. Le milieu de terrain argentin devrait, selon la Gazzetta Dello Sport, signer au Torino dans les prochains jours. Un contrat de deux ans l'attend dans le deuxième club de la ville.

Les dernières discussions entre Biglia (qui est sans contrat) et le club de Torino sont à propos du salaire de l'ancien Anderlechtois. Il gagnait 3.5 millions d'euros par an à Milan et ce salaire ne serait pas possible dans son probable futur club. Cependant, les deux parties devraient trouver un accord rapidement selon la presse italienne.

Biglia était arrivé à Milan en 2017 en provenance de la Lazio.