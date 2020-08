Une qualification historique, mais le plus dur attend encore le PSG

Paris se rapproche du bonheur ultime. Un bon ton au-dessus de Leipzig, les Parisiens n'ont jamais tremblé ce soir, en demi-finale. Pour la première fois de son histoire, le PSG sera donc à l'affiche d'une finale de la Ligue des Champions. Reste à conclure, ce qui sera sans doute plus dur...

Déterminé à ne pas se faire surprendre comme contre l’Atalanta, et avec les retours de Di Maria et Mbappé dans son onze de base, le PSG a rapidement pris le contrôle de la rencontre. Et ça aurait pu payer d’entrée. Servi par Kylian Mbappé dans la profondeur, Neymar trouvait le poteau.

Le ton était donné et le reste de la première mi-temps a confirmé la tendance. Une minute plus tard, l’arbitre annulait logiquement un but de Mbappé, mais ce n’était que partie remise. Déjà héros du quart de finale, au cours duquel il avait égalisé, c’est Marquinhos, futur capitaine du PSG, qui a défloré le marquoir au quart d’heure, sur un excellent coup-franc donné par Angel Di Maria.

How underrated both Marquinhos and Di Maria are... pic.twitter.com/VaGenUI70r — Galu (@PSGalu) August 18, 2020

Touchés moralement et incapables de s’approcher du but de Sergio Rico, les Allemands ont continué à subir. Et le deuxième but est tombé au meilleur moment pour les Parisiens: juste avant la pause. Une relance manquée par Peter Gulacsi, une talonnade sublime de Neymar et une conclusion tranquille d’Angel Di Maria: avec deux buts d’avance au repos, il ne pouvait plus rien arriver à Paris.

La tendance s’est d'ailleurs confirmée rapidement après le repos. Sur un nouvel assist d’Angel Di Maria, c’est Juan Bernat qui a triplé la mise pour définitivement rassurer les Parisiens et enterrer le RB Leipzig. La messe était dite et, s’il a fallu quelques arrêts de Peter Gulacsi pour empêcher le PSG d’alourdir encore la marque, le score n’a plus évolué (0-3). Le PSG file en finale de la Ligue des Champions et attend désormais le vainqueur de l’autre demi-finale, qui opposera le Bayern à Lyon, mercredi soir.