Le Bayern brise les rêves de Paris et remporte sa 6e Ligue des Champions !

C'est Kinglsey Coman qui a crucifié son club formateur malgré une finale dans laquelle les Parisiens auraient pu s'imposer.

Paris y a cru jusqu'au but mais le miracle n'a pas eu lieu. Malgré une prestation très aboutie, les Parisiens ont manqué de réalisme face au but de Neuer. Le PSG ne remporte finalement pas la première LDC de son histoire tandis que le Bayern réalise un magnifique triplé Championnat-Coupe-LDC.

La première mi-temps a été animée avec des occasions de part et d'autre du terrain. La plus grosse occasion du côté du Bayern a été la frappe de Lewandowski qui s'est échoué sur le poteau parisien. Mais le PSG aurait aussi pu ouvrir la marque si Mbappé s'était montré plus franc après une mauvaise relance d'Alaba. Les deux équipes ont pu compter sur les magnifiques arrêts de Neuer et de Navas.

La seconde période fut aussi intense que la première et il était impossible de savoir qui allait véritablement prendre l'avance dans cette finale. Mais à la 59e minute, Coman donnait l'avantage aux Bavarois grâce à une belle tête bien placée. Le Bayern prenait le dessus sur la rencontre mais les Parisiens auraient pu revenir à tout moment.

Au final, les hommes de Tuchel ont manqué de réalisme offensivement et n'ont pas réussi à arracher les prolongations en fin de rencontre. Score final de la rencontre : 0-1. Le Bayern remporte la 6e Ligue des Champions de son histoire !