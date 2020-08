L'Ajax Amsterdam donne des nouvelles de Daley Blind après son malaise

Daley Blind a occasionné une grosse frayeur aux supporters de l'Ajax Amsterdam ce mardi en faisant un malaise lors d'un match de préparation.

Le club néerlandais a donné des nouvelles de son défenseur, victime de ce qui semblait être un malaise cardiaque ce mardi lors du match de préparation face au Hertha Berlin. La cause de cette crise n'a pas été déterminée par les médecins, qui ont immédiatement assisté le joueur sur le terrain. Daley Blind, 30 ans, s'était vu implanter un pacemaker plus tôt dans l'année et Erik ten Hag, coach de l'Ajax Amsterdam, a évoqué l'arrêt de ce pacemaker pour expliquer ce malaise.

L'Ajax a communiqué de manière rassurante : "Daley se sent bien compte tenu des circonstances. Il sera soumis à de nouvelles analyses dont il attendra les résultats avant de reprendre l'entraînement".