Transfert d'Eden Hazard au Real: le montant largement revu à la hausse

Le transfert d'Eden Hazard coûtera bien plus à Madrid que les 100 millions d'euros annoncés et l'AFC Tubize en profitera, même si les Brabançons ont failli se faire arnaquer.

Il y a un peu plus d'un an, Eden Hazard arrivait à Madrid pour un montant estimé à 100 millions d'euros. Comme le révèle la Dernière Heure, ce vendredi, c'est finalement bien plus que le Real va payer. 40 millions en 2019, 56 en 2020 et 64 en 2021: soit un total de 160 millions d'euros.

C'est à travers une possible tentative d'arnaque que le quotidien a pu révéler ces chiffres. En tant que club formateur du Brainois, l'AFC Tubize a droit à un pourcentage des montants versés par le Real à Chelsea. 0,25%, soit un total de 800.000 euros qui sont versés par le Real, en trois temps, comme l'indemnité de transfert à Chelsea.

Et si Tubize a bien reçu la première partie de la somme, le club brabançon a failli se faire devancer par une société coréenne qui s'était constituée sous le nom de AFC Tubize SA et qui s'était présentée comme telle auprès de la banque qui allemande qui gère les paiements. Une supposée tentative de fraude qui a été évitée de justesse, relate la DH.