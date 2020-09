🎥 Surprenant : l'AS Eupen promu par ... Qatar Airways dans un spot publicitaire

Aaah, la Belgique ! La Grand-Place et le Manneken Pis bruxellois, les canaux brugeois, la beauté de Gand, l'Ardenne belge, Liège et sa riche histoire ... Eupen et son club de football. Les liens étroits entre la petite ville germanophone et le Qatar via l'Aspire Academy ont en effet poussé Qatar Airways à ... promouvoir l'AS Eupen dans l'un de ses spots publicitaires sur les réseaux sociaux. Pour le moins inattendu !

Discover Belgium, a beautiful land and home to the K.A.S. Eupen football club. See the football and take in the many sights as you make memories in this remarkable country on your next adventure with #QatarAirways, the airline you can rely on. pic.twitter.com/SeJZRZkFld