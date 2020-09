Le PSG récompense son sauveur

Le PSG n'a pas encore été actif sur le marché des transferts et semble surtout se concentrer sur la prolongation de son groupe actuel.

Le PSG a perdu beaucoup de joueurs ces dernières semaines. Entre Kouassi qui est parti au Bayern, Cavani qui n'a pas été prolongé tout comme Meunier ou encore Thiago Silva, ce sont des joueurs importants qui n'évolueront plus au Parc des Princes.

Il y a quelques jours, le champion de France a prolongé sa collaboration avec Rico en le transférant en tant que second gardien, ce lundi le Parisien annonce que le finaliste de la dernière Ligue des Champions va faire signer Choupo-Motting pour une saison de plus.

C'est tout simplement le sauveur du quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta qui est récompensé. Tuchel voulait un noyau plus fourni, et Leonardo s'est exécuté en gardant un joueur qui connait le club et qui a la mentalité exemplaire.

Pour les énormes transferts, il faudra encore attendre un peu.