Un ancien de La Louvière rêve de revenir en Belgique : "C'est mon pays de coeur !"

Nasser Daineche a mis un terme à sa carrière de joueur en 2016 et s'est reconverti comme préparateur physique et entraîneur assistant, plus précisément dans le secteur défensif où il évoluait. L'ancien du FC Liège, de La Louvière et de Roulers n'a pas oublié la Belgique.

Nasser Daineche (38 ans) a terminé sa carrière en 2016 du côté de Martigues, mais n'a pas quitté le monde du football pour autant : "J'ai fait ma formation de coach à Martigues en 2019, puis je suis parti en Pologne, à l'Olimpia Grudziadz qui évoluait en D2", nous explique l'ancien défenseur central de La Louvière. "Mais le club est malheureusement descendu en D3. J'y étais sous contrat professionnel, mais je ne souhaitais dès lors pas y rester et j'ai décidé de me donner le temps de la réflexion".

Deux options se sont déjà présentées à Daineche : la D1 algérienne ou une sélection africaine. "J'aurais pu rejoindre le Paradou AC, un club très sérieux, dirigé par Kheireddine Zetchi jusqu'à sa nomination comme président de la fédération algérienne. Et j'ai une offre de la Centrafrique ... mais comme les prochains matchs ne sont qu'en novembre, je me laisse le temps", révèle-t-il. Avec une ambition claire : rester en Europe ... et si possible retrouver la Belgique, où l'Algérien a évolué entre 2004 et 2009.

Des contacts en Belgique

"La Belgique, c'est mon pays de coeur et j'aimerais y retourner", affirme Nasser Daineche. "J'y ai rencontré des personnes très importantes pour ma carrière et pour qui j'ai beaucoup d'estime : Stéphane Pauwels qui m'a lancé à La Louvière, Gunter Van Handenhoven qui a rejoint Eleven récemment et avec qui j'ai joué chez les Loups et à Roulers".

Nasser Daineche s'est spécialisé dans le domaine qu'il connaît le mieux : le secteur défensif. "J'ai tout de même une belle expérience : j'ai évolué en Angleterre, à Oldham, et j'ai plusieurs saisons en Jupiler League où j'ai cotoyé des joueurs comme Silvio Proto", pointe-t-il. "Surtout, ce qui me paraît important dans le football est l'athlétisme, le physique ; on ne joue plus au football aujourd'hui comme dans les années 90-00 et c'est ce sur quoi je base mon travail".

Daineche espère donc qu'un club désirant compléter son staff pourrait être intéressé par son profil : "Que ce soit la D1A, la D1B, plus bas, tant que c'est un projet sérieux. Je pense que c'est en Europe qu'on apprend le mieux les ficelles du métier de coach, et le football belge est en progression constante. Même s'il a bien changé depuis mon époque (rires), mais j'y ai encore de bons contacts et j'en suis les rencontres de manière très régulière". Avis aux intéressés : l'ancien louviérois a faim !