Départ réussi pour Christian Kabasele en Championship, Jason Denayer perd des plumes

L'ancien Genkois a participé à la victoire des siens dans premier match de la saison, Jjason Denayer a lui connu une soirée moins festive en Ligue 1.

La Championship prenait son envol ce vendredi, avec un duel entre Watford, qui arrive de Premier League, qui avait pris la 17e place en division 2 anglaise la saison dernière. Favori, Watford a rapidement ouvert le score, grâce à un coup de tête de Craig Cathcart à la 13e minute.

Suffisant pour l'équipe de Christian Kabasele, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Hornets s'imposent par le plus petit écart et entament la saison avec trois unités.

En Ligue 1, Jason Denayer et Lyon n'ont pas connu la même réussite. Le Diable Rouge, titulaire, et les Gones ont été accrochés à Bordeaux (0-0). Les Bordelais occupent la deuxième place provisoire avec cinq points sur neuf, les Lyonnais sont juste derrière avec quatre points sur six.