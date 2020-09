Un jeune Belge signe en Eredivisie au terme d'un essai concluant

Nezar S'rifi est le neuvième renfort du VVV Venlo pour la nouvelle saison d'Eredivisie.

Le jeune milieu de terrain belge a réussi à décrocher un contrat suite à sa période d'essai. Le joueur de 20 ans arrive du Lierse Kempenzonen, et a signé avec VVV pour une saison. Le deal comprend une option pour une saison supplémentaire.

Le natif de Malines est passé par Zulte Waregem ou encore Alcoron (Espagne) avant de revenir au Lierse. Il veut désormais se montrer au plus haut niveau.

"Nezar était à l'essai chez nous depuis un certain temps", explique Stan Valckx, le directeur technique du club. "Au cours de cette période, il a démontré qu'il n'est pas seulement créatif, mais qu'il est aussi motivé et qu'il a la volonté de réussir. Il possède un très bon bagage technique qu'il peut utiliser dans le milieu de terrain. A lui de poursuivre ce qu'il nous a montré pendant sa période d'essai et de prouver qu'il peut devenir un élément précieux de notre noyau."