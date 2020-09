Exit Benteke ? Crystal Palace cherche un buteur et doit vendre

Christian Benteke ne fait plus partie du noyau A de Crystal Palace et le Diable Rouge risque fort de devoir plier bagages : les Eagles se cherchent ... un nouvel attaquant, et devront dégraisser dans cette optique.

Christian Benteke ne faisait pas partie du groupe de Crystal Palace pour la reprise de la Premier League, et la situation du Diable Rouge ne devrait pas s'améliorer à en croire les propos de Roy Hodgson en amont du déplacement à Manchester United. Le coach des Eagles a en effet affirmé que le club ... se cherchait un nouvel attaquant, malgré l'arrivée de Michy Batshuayi.

"Les fonds sont d'une importance cruciale, il n'y a pas de solution simple à notre problème offensif. Pour réussir à amener un joueur de la qualité recherchée, cela nécessitera des fonds, et je ne sais pas actuellement si ces fonds seront disponibles sans vendre de joueurs", explique Hodgson dans des propos relayés par le Standard. "Nous avons eu diverses cibles au fil du mercato et nous verrons si le club a les moyens d'attirer ces joueurs et pouvons les persuader".

L'ex-Gantois Sorloth également sur le départ

Crystal Palace va donc probablement dégraisser. Alexander Sorloth, l'ancien attaquant de La Gantoise, devrait déjà rapporter gros : le Norvégien va rejoindre le RB Leipzig contre 22 millions d'euros, dont une partie ira à Trabzonspor après que le prêt de Sorloth en Turquie ait été écourté unilatéralement par Crystal Palace.

De son côté, Benteke ne compte plus qu'une année de contrat à Palace. Auteur de seulement 2 buts la saison passée (en 25 matchs), il a vu sa valeur baisser mais reste plutôt coté en Angleterre ... et un prêt semble exclu, puisqu'il serait alors libre et gratuit en juin prochain. Il reste un peu plus de deux semaines au club et au joueur pour trouver une solution.