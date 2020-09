Un club de Serie A sous pavillon américain

La Serie A toujours plus américaine : Parme est devenu cette semaine le quatrième club italien racheté par des investisseurs étatsuniens après la Roma, la Fiorentina et l'AC Milan. Le Parme Calcio 1913 a été repris par le groupe Krause, qui acquiert 90% des droits du club. Les anciens propriétaires conservent 9% des parts, un pourcent symbolique appartenant aux supporters.

🛬 Arrival in the city

🏟️ First time at the Tardini

➕ Posing with the Crociati jersey@Kyle_J_Krause's first day as President of Parma Calcio 1913 😍💛💙#ForzaParma pic.twitter.com/c01LxKk9PS