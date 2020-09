Officiel : Gonzalo Higuain rejoint la MLS

L'Inter Miami tient son deuxième gros transfert : après Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain quitte à son tour la Juventus pour rejoindre la Côte Est et la MLS. Le club de David Beckham a officialisé l'arrivée de l'international argentin ce vendredi, au lendemain de l'annonce de son départ de Turin.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq