La Juventus et Pirlo veulent voir revenir une ancienne pépite

Andrea Pirlo n'a pas oublié les prestations de ce jeune joueur parti en Premier League.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport et Goal, le club piémontais veut rapatrier le footballeur italien de 20 ans Moise Kean, acheté l'été dernier par les Toffees pour 27,5 millions d'euros. La Vieille Dame pense à un retour du Transalpin, et ce en dépit des possibles venues de Luis Suarez et Edin Dzeko.

Les Bianconeri visent un prêt de l'ancien joueur du Hellas Vérone, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la Mersey. La saison dernière, Moise Kean avait disputé 33 matches toutes compétitions confondues, pour 2 buts.